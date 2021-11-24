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Общество24 ноября 2021 19:34

В Белгороде продолжают дезинфицировать остановки и скамейки в общественных местах

Работы ведутся ежедневно с 10 вечера до 6 утра при плюсовой температуре
Алексей СЕРГУНИН
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Работа организована в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Работа организована в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде с 10 вечера до 6 утра при плюсовой температуре продолжают дезинфицировать остановки и скамейки в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники Белгорблагоустройства используют средство, которое одобрено Роспотребнадзором, безопасно для людей и животных.

Работа организована в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и будет продолжена, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Отметим, что только за сутки в Белгороде коронавирусом заболели 94 человека, трое скончались.