За две недели 94 белгородца, вызывавшие врача, пожаловались на несвоевременное оказание медпомощи

По данным властей, с 7 по 23 ноября 94 белгородца, обращавшихся на линию «122», пожаловались на то, что врачи или не приехали, или отреагировали лишь через несколько дней. В регионе ведут мониторинг своевременного оказания медицинской помощи. По всем поступившим обращениям организованы проверки.

Анализ показал, что общая объективная причина возникновения всех этих ситуаций – большое количество заболевших. Выявлены и другие обстоятельства: технический сбой в передаче данных от колл-центра в лечебное учреждение, неправильно выстроенная логистика движения медицинских бригад. После проведения проверок при необходимости обещают принять управленческие решения.

Белгородцы, не получившие в течение суток после звонка на телефон «122» медицинскую помощь, могут написать об этом губернатору в соцсетях. Глава региона отметил, что вопросы будут отрабатываться в течение суток. В правительстве также отметили, что во время проверки выявлены и случаи безответственного отношения заболевших к соблюдению режима самоизоляции.