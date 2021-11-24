Пропавшего без вести белгородца сотрудники ДПС нашли пьяным за рулем в Пуляевке

Во вторник, 23 ноября, около четырех часов дня сотрудники ДПС остановили в селе Пуляевка Белгородского района автомобиль «Ауди». По внешним признакам, водитель был подшофе. Проведенное освидетельствование подтвердило, что инспекторы не ошиблись.

При проверке документов всплыл еще один интересный факт. Оказалось, что управлявший иномаркой 45-летний мужчина находится в розыске как без вести пропавший. С сообщением о его исчезновении в полицию 22 ноября обратились родственники. О том, что белгородец нашелся, их уже уведомили.

В пресс-службе УМВД области также сообщили, что в отношении автомобилиста составили протокол за нетрезвое вождение. Ему грозит штраф в тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.