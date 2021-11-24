Под Старым Осколом перевернулся грузовик со свиньями

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в среду, 24 ноября, около двух часов дня на шестом километре дороги «Юго-западный обход города Старый Оскол». По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика «МАЗ» с полуприцепом, перевозивший около 150 свиней, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль наехал на дорожное ограждение, а затем перевернулся.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что находившийся за рулем мужчина пострадал. Об участи животных ничего не сообщается.