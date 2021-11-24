Белгородские ученые завоевали шесть золотых наград на конкурсе «РосБиоТех»

По решению конкурсной комиссии золотых медалей «РосБиоТех» удостоены 35 авторских разработок, шесть из которых принадлежат ученым НИУ «БелГУ». Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

В Москве состоялось подведение итогов первого этапа XV российского конкурса инновационных разработок «РосБиоТех». Его участниками стали университетские центры и предприятия из 12-ти регионов страны. По решению конкурсной комиссии, которую возглавил академик РАН Андрей Лисицын, золотых медалей «РосБиоТех» удостоены 35 авторских разработок, шесть из которых принадлежат ученым НИУ «БелГУ».

Обладателем одной из наград высшей пробы стала исследовательская группа под руководством директора НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ», профессора Михаила Покровского с разработкой по получению сырья для производства препаратов, предназначенных для лечения генетических заболеваний. К ним относятся спинальная мышечная атрофия, болезни Альцгеймера, Паркинсона, заболевания крови, костно-мышечной системы и другие.

Благодаря реализации проекта фармакологов НИУ «БелГУ» удастся снизить затраты на получение одного грамма белка теплового шока с 30 тысяч до четырех - десяти долларов США.

– Реализация проекта требует хирургических навыков, навыков работы с клеточными культурами, навыков из области молекулярной биологии, генетики, но, прежде всего, – усердия, трудолюбия и желания заниматься наукой, - подчеркнул Михаил Владимирович. - На нашей кафедре фармакологии сегодня сформирована именно такая команда молодых талантливых сотрудников, которые составят костяк исследовательской команды для будущих проектов в области фармакологии, генетики и генной терапии.

Кроме того, обладателями золотых медалей конкурса «РосБиоТех-2021» стали четыре проекта института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ»: «Состав и технология лекарственных средств на основе лактоферрина», «Создание биоактивной сорбционной композиции для нейтрализации микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных», «Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт босвеллии», «Способ получения питательного безлактозного молока».

Также золотой медалью отмечена роботизированная установка комплексной дезинфекции рабочей поверхности медицинского оборудования.