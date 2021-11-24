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Спорт24 ноября 2021 14:50

Белгородский «Салют» покинули два игрока

Суммарно за первую половину сезона Дмитрий Денисов и Никита Ершов сыграли 31 минуту
Алексей СЕРГУНИН
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Cо 2-го апреля белгородцы продолжат борьбу за путевку в ФНЛ. Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

Cо 2-го апреля белгородцы продолжат борьбу за путевку в ФНЛ. Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

По окончании осенней части сезона белгородский «Салют» покинули два молодых футболиста. Контракты с полузащитником Дмитрием Денисовым и нападающим Никитой Ершовым были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Дмитрий Денисов в текущем сезоне трижды выходил на поле, один раз в Кубке России и дважды – в первенстве ПФЛ. Провел на поле 13 минут. Никита Ершов сыграл за «Салют» дважды. По разу в Кубке и чемпионате. Суммарно отыграл 18 минут.

Напомним, что по итогам первой половины чемпионата белгородцы заняли третье место в своей подгруппе, и со 2-го апреля продолжат борьбу за путевку в ФНЛ.