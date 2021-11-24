Дубль белгородского «Белогорья» одержал две победы в Нижнем Новгороде

Матчи пятого тура «Белогорье-2» проведет в Новосибирске с 13 по 16 декабря. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

В Нижнем Новгороде прошел 4-й тур молодежной лиги по волейболу среди мужских команд.

«Белогорье-2» по два раза встречалось с дублем местного АСК и казанским «Зенит-УОР».

Сначала наши парни поочередно уступили хозяевам и татарстанскому клубу с одинаковым счетом 1:3, а затем взяли более уверенные реванши – по 3:0.

После 14-ти игр белгородцы занимают шестое место с 26-ю очками в активе. Лидирует дубль новосибирского «Локомотива» - 38 баллов.

Матчи пятого тура «Белогорье-2» проведет в Новосибирске с 13 по 16 декабря, когда по два раза сыграет с железнодорожниками и дублем кемеровского «Кузбасса».