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Спорт24 ноября 2021 12:51

Дубль белгородского «Белогорья» одержал две победы в Нижнем Новгороде

После 14-ти игр «львята» занимают шестое место в молодежной лиге
Алексей СЕРГУНИН
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Матчи пятого тура «Белогорье-2» проведет в Новосибирске с 13 по 16 декабря. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

Матчи пятого тура «Белогорье-2» проведет в Новосибирске с 13 по 16 декабря. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

В Нижнем Новгороде прошел 4-й тур молодежной лиги по волейболу среди мужских команд.

«Белогорье-2» по два раза встречалось с дублем местного АСК и казанским «Зенит-УОР».

Сначала наши парни поочередно уступили хозяевам и татарстанскому клубу с одинаковым счетом 1:3, а затем взяли более уверенные реванши – по 3:0.

После 14-ти игр белгородцы занимают шестое место с 26-ю очками в активе. Лидирует дубль новосибирского «Локомотива» - 38 баллов.

Матчи пятого тура «Белогорье-2» проведет в Новосибирске с 13 по 16 декабря, когда по два раза сыграет с железнодорожниками и дублем кемеровского «Кузбасса».