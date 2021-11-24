Ночью в Белгородской области ожидается девятиградусный мороз

В Белгородской области ожидается морозная погода. фото: Артем Гребеник.

Ночные морозы в Белгородской области крепчают. По данным местных синоптиков, в четверг, 25 ноября, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью будет -4…-9 градусов. Днем обещают -1…+4 градуса.

В областном центре ночью ожидается -4…-6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +1…+3 градуса.

Ветер завтра будет дуть юго-западный. Его порывы достигнут восьми-тринадцати метров в секунду.

В МЧС напоминают жителям региона, что при использовании обогревателей необходимо не забывать отключать их, выходя из дома. Водителей просят соблюдать правила и позаботиться о техническом состоянии автомобиля: «переобуть» машины, перед поездкой проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов.