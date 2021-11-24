Свыше 600 стационарных концентраторов получили медучреждения Белгородской области

- 622 стационарных концентратора переданы в медучреждения Белгородской области, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. - Их закупка помогла существенно снизить потребность региона в привозном кислороде.

Дополнительные концентраторы поступили в главный ковидный госпиталь региона, действующий на базе второй горбольницы Белгорода, инфекционную клиническую больницу, Новооскольскую, Шебекинскую, Волоконовскую, Белгородскую, Губкинскую, Прохоровскую, Алексеевскую, Борисовскую, Чернянскую, Красногвардейскую, Валуйскую ЦРБ, Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского и детскую областную клиническую больницу.

- Две недели назад получили концентраторы кислорода, выделенные на бюджетные деньги, - сообщил главный врач белгородской городской больницы №2 Роман Проценко. - Мы закупили 40 концентраторов. В настоящее время все они в работе, все используются. Это позволило снизить потребление кислорода, закупаемого извне, на полтонны в сутки. Для больницы это существенная экономия.

Напомним, что на приобретение аппаратов из областного бюджета выделили порядка 53 миллионов рублей. Каждый из них производит до десяти литров в минуту. До конца ноября в медучреждения допоставят шесть оставшихся концентраторов.

Этой осенью в период «пиковых» нагрузок больницам региона требовалось свыше 50 тонн жидкого медицинского кислорода в сутки. Сегодня - 34 тонны. Кислород для Старооскольской окружной больницы Луки Крымского приобретается на Оскольском электрометаллургическом комбинате, у предприятия есть лицензия. Помогают снизить зависимость от привозного кислорода и стационарные концентраторы. Кроме того, в регион закупают концентраторы кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый, компрессорные станции и газификаторы.