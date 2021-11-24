К 2024 году по всей стране заработают 500 виртуальных концертных залов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На Белгородчине начал работу еще один виртуальный концертный зал. Его открыли на базе кинотеатра «Космос» в Грайвороне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Зал оснащен лазерным проектором, акустической системой и компьютером. Теперь грайворонцы могут посмотреть прямые трансляции из залов Московской государственной филармонии.

На торжественной церемонии открытия после яркой театрализации состоялся концерт национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова. Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Андропов.

Напомним, что всероссийский виртуальный концертный зал – это масштабный проект Министерства культуры России. Его цель – объединить территорию страны в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии. В этом году в проекте принимают участие 44 региона. К 2024 году по всей стране заработают 500 виртуальных концертных залов.