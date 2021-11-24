В Белгородской области еще девять человек умерли от коронавируса

По данным на 24 ноября, в Белгородской области коронавирусом заразились еще 348 человек. К количеству выздоровевших добавились 529 жителей региона. Умерли за сутки девять пациентов с подтвержденным COVID-19. Это трое жителей Белгорода – две женщины и мужчина 1951, 1958,1972 годов рождения, житель Шебекинского городского округа 1956 года рождения, двое жителей Старооскольского городского округа – женщина 1941 года рождения и мужчина 1947 года рождения, жительница Новооскольского городского округа 1949 года рождения, жительница Алексеевского городского округа 1934 года рождения и житель Белгородского района 1944 года рождения.

Госпитализированы с коронавирусом в регионе 3008 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 106 пациентов.

За всю историю пандемии в регионе заболели коронавирусом 70785 человек, выздоровели 58585, умерли 1472.

И хотя цифры заболеваемости по-прежнему тревожные, в департаменте здравоохранения отмечают, что ситуация несколько стабилизировалась. Последнюю неделю количество заболевающих в сутки жителей региона держится примерно на одном уровне. Это связывают с введением в ноябре нерабочих дней - отложенный эффект этой профилактической меры должен был проявиться через 14 дней.

Уменьшилась и загруженность ковидных госпиталей. Как сообщается на сайте правительства региона, коечный фонд на 23 ноября был занят на 88%. Всего в регионе развернуто 3606 мест для пациентов с коронавирусом. Если положительная тенденция сохранится, терапевтический корпус второй горбольницы снова перепрофилируют для оказания плановой медицинской помощи.

Эффект от введения QR-кодов смогут оценить лишь через неделю. Однако уже сейчас можно сказать, что их введение стимулировало белгородцев пройти вакцинацию.

- Первым компонентом привито 922 835 человек, из которых завершили иммунизацию почти 812 тысяч. Более 80% взрослого населения первый компонент вакцины получили в 16 муниципалитетах региона, - сообщается на сайте правительства региона.

Вакцины в Белгородской области достаточно и ее запасы продолжают пополняться. Жителям региона напоминают, что «Спутник Лайт» предназначена для иммунизации ранее переболевших COVID-19, а также для ревакцинации. Тем, у кого не было прямого контакта с вирусом и не привитым, необходимо пройти иммунизацию двухкомпонентными вакцинами. Оснований для медотвода немного. В основном, это хронические заболевания в стадии обострения, противопоказания могут быть и у пациентов с онкологическими заболеваниями, проходящих лечение.

Иностранцы, не имеющие СНИЛС, могут привиться в городской поликлинике Белгорода. Для них эта процедура будет проводиться на платной основе.