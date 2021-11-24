В Белгородской области смертность от коронавируса обогнала онкологические заболевания

Система здравоохранения перегружена до предела. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Впервые за долгое время мы наблюдаем стабилизацию ситуации с ковидом, - обратился накануне к жителям региона через соцсети глава департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. - Да, уровень заболеваемости по-прежнему высок по сравнению с тем же летним периодом, но сейчас мы видим тенденцию к снижению. Нам, безусловно, нужно, чтобы она продолжалась.

Сейчас мы наблюдаем за ситуацией и рассматриваем впервые за долгое время перевод нескольких ковидных площадок обратно в соматику. Первый на очереди - терапевтический корпус горбольницы № 2. Но этого может не случиться.

Система здравоохранения перегружена до предела, и если мы не добьемся устойчивого спада, то это продолжит сказываться на качестве оказания медицинской помощи. Повторю в который раз: нагрузка выросла, многие сотрудники здравоохранения ушли в ковид, под оказание помощи по этому направлению переведены 3606 коек, но ресурс медицинского персонала ограничен.

К сожалению, цифры смертности высокие - умирает большой процент невакцинированных людей. Смертность от ковида впервые в истории вышла на второе место по смертности в стране от сердечно-сосудистых заболеваний. Обогнав тем самым показатель смертности от онкологических заболеваний. Только в нашем регионе заболели более 70 тысяч человек, из которых мы потеряли 1463 пациента.

Андрей Иконников призывает: меньше контактируйте, прививайтесь, ревакцинируйтесь и соблюдайте ограничительные меры. Вакцины в регионе достаточно, на прошлой неделе поступила новая партия Спутник V и Спутник Лайт.