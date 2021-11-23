Белгородец перечислил на виртуальную карту мошенников больше 100 тысяч рублей

Жертвой очередной аферы стал 26-летний житель Валуек. 15 ноября ему позвонил мошенник, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на мужчину пытаются оформить кредит и снять его. Чтобы помешать этому, якобы надо самому получить 150 тысяч рублей, на которые подана заявка, тогда деньги не попадут в руки кибер-преступников.

Поверив в обман, валуйчанин на следующий же день получил кредит и отчитался в мессенджере своему куратору. После этого лже-сотрудник банка заявил, что для проведения дальнейшей операции нужен телефон с бесконтактной оплатой. Так как в мобильнике мужчины такой функции не было, он купил новый. Затем его убедили привязать к телефону виртуальную карту, номер и код которой продиктовали, и перевести на нее оставшуюся сумму. В итоге больше ста тысяч рублей ушли на счет аферистов.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция предпринимает попытки установить личность преступника. Белгородцев просят не выполнять никакие операции с картами и в личном кабинете по указанию незнакомцев, кем бы они не представились. Чтобы проверить информацию о состоянии счета придите в банк сами или позвоните по номеру, который указан на сайте учреждения или обратной стороне банковской карты.