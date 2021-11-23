За попытку продать кастет старооскольца приговорили к тремстам часам обязательных работ

В Старом Осколе вынесли приговор 19-летнему парню, пытавшемуся незаконно продать холодное оружие. В августе молодой человек решил сбыть имевшийся у него кастет. Соответствующее объявление он разместил в Интернете.

Сделка должна была состояться на привокзальной площади Старого Оскола. Парень намеревался выручить полторы тысячи рублей. Однако при продаже кастета, считающегося холодным оружием, его задержали транспортные полицейские.

Староосколец уже предстал перед судом. Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, ему назначено наказание в виде трехсот часов обязательных работ.