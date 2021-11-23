Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 14:25

За попытку продать кастет старооскольца приговорили к тремстам часам обязательных работ

Парня на привокзальной площади задержали сотрудники транспортной полиции
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Старом Осколе вынесли приговор 19-летнему парню, пытавшемуся незаконно продать холодное оружие. В августе молодой человек решил сбыть имевшийся у него кастет. Соответствующее объявление он разместил в Интернете.

Сделка должна была состояться на привокзальной площади Старого Оскола. Парень намеревался выручить полторы тысячи рублей. Однако при продаже кастета, считающегося холодным оружием, его задержали транспортные полицейские.

Староосколец уже предстал перед судом. Как сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры, ему назначено наказание в виде трехсот часов обязательных работ.