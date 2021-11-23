В Белгородской области с начала года в жилых массивах открыли восемь образовательных учреждений

С начала года в жилых массивах Белгородской области открыли восемь образовательных учреждения. Еще семь находятся в стадии строительства. Об этом сообщает правительство региона.

Так в Старом Осколе в микрорайонах Северный и Пушкарские дачи появились два детсада, каждый из которых рассчитан на 99 мест, а в микрорайоне Степной - школа на 1100 мест.

В Белгородском районе в микрорайонах Майский-8 и Стрелецкое-59 распахнули двери начальные школы на 100 мест. К Комсомольской школе сделали пристройку блока начальных классов на 200 мест. В селе Крутой Лог в этом году прозвенел первый звонок в школе на 225 мест.

В селе Дальняя Игуменка Корочанского района заработала начальная школа-детский сад. Она рассчитана на 80 дошколят и такое же количество младшеклассников.

Сейчас продолжается строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Таврово-4 и начальной школы в микрорайоне Разумное-71. В микрорайоне Дубрава Старого Оскола возводят детсад на 180 мест. В Белгороде на улице Орлова – на 99 мест. Строительство последнего, по данным мэрии, завершено на 85 процентов. Здесь разместятся пять групп, будут музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната и своя спортивная площадка с игровым оборудованием. Открытие запланировано на 2022 год.

Началось также строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Новосадовый-41, а также начальных школ на 100 мест каждая в микрорайонах Парус и Восточный-1.