Белгородец получил десять месяцев колонии за кражу медалей и цифровой техники

Жителя Борисовки осудили за совершение двух краж. По данным прокуратуры области, 12 сентября мужчина был в гостях у знакомого. Уходя, он похитил пять медалей, выпущенных в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На следующий день фигурант снова заглянул к знакомому. Воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул, злоумышленник забрал телевизор и цифровой спутниковый приемник. Ущерб, причиненный собственнику, оценили в сумму около девяти тысяч рублей.

По решению суда мужчина признан виновным в совершении краж. Его приговорили к десяти месяцам лишения свободы.