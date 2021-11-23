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Общество23 ноября 2021 8:57

Тридцатилетнюю белгородку подозревают в угрозе убийством матери и бабушке

По данным полиции, в подтверждение своих намерений женщина демонстрировала нож
Анастасия Лемешко
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Семейная ссора недавно разразилась в одной из квартир Белгорода. Полицию вызвала соседка, которая услышала крики. Приехавший на вызов участковый задержал 30-летнюю женщину.

По предварительным данным, у нее произошел конфликт с матерью. В квартире также находилась бабушка злоумышленницы, которая решила отвести сына внучки к соседке, чтобы мальчик не наблюдал скандал. Вернувшись, она обнаружила, что подозреваемая схватила со стола нож. В пылу гнева 30-летняя белгородка стала грозить физической расправой матери и бабушке.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.