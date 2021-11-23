В Белгородской области планируют установить памятник погибшим от ковида медикам

Глава региона Вячеслав Гладков выступил с предложением установить возле строящегося под Белгородом инфекционного центра памятник медицинским работникам, погибшим от коронавируса.

- О людях должна остаться память. При этом важно, чтобы он не утяжелял ситуацию, не давил морально. Считаю, что здесь самое правильное место, - отметил Вячеслав Гладков.

Перед входом в инфекционный центр планируют разбить сквер. Там же разместят и монумент.

Уже можно начинать делать проект парка. Пусть это сейчас и не самое главное. Весной проведем большие субботники, думаю, что многие поучаствуют, - предложил губернатор.

Главврач второй горбольницы Белгорода Роман Проценко поддержал инициативу. В ходе состоявшегося на стройплощадке совещания обсудили ход выполнения работ по возведению инфекционных центров. Напомним, они появятся в Яковлевском и Старооскольском городских округах. На первом объекте в конце недели начнется монтаж сэндвич-панелей на четвертом и пятом «лепестках», сейчас продолжается сбор металлоконструкций.

- Определились с расположением тяжелого медицинского оборудования, где необходимо установить дополнительную свинцовую защиту. В процессе строительства подъездная дорога, - сообщается на сайте правительства региона.

В Старом Осколе уже сформирована площадка. Сейчас рабочие заводят канализацию и приступают к заливке основания лепестков.

- Необходимо ускорять возведение первого «лепестка», чтобы можно было начать установку тяжелого медицинского оборудования, так как на этой неделе планируется поставка первой партии, - отметили в правительстве региона.

Губернатор распорядился составить график поставки медицинского оборудования и подготовки помещения.