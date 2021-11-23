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Общество23 ноября 2021 6:55

На трассе в селе Севрюково под Белгородом установили шериф-балку

Такие же устройства появятся и в поселке Дубовое
Анастасия Лемешко
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фото: УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

фото: УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

На 14 километре автодороги «Разумное – Севрюково - Новосадовый» установили шериф-балку. Это устройство, которое имитирует проблесковые маячки красного и синего цвета патрульного автомобиля ДПС. Оно начинает работать при включении искусственного освещения в темное время суток. Предполагается, что завидев издали мигалку, водители будут снижать скорость. Это обеспечит безопасный проезд перекрестка.

На сайте регионального Управления ГИБДД также сообщается, что шериф-балки в этом году появится и в поселке Дубовое на третьем километре автодороги «Белгород – Никольское – Крым - Ясные Зори - Архангельское». Как уточнили в ведомстве, устройства устанавливают на участках дорог, которые по результатам анализа признаны аварийно-опасными.