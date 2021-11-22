Белгородцы просят очистить Везелку, Северный Донец и Гостенку

Пожелания горожан лягут в основу работы по расчистке водных объектов в следующем году.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Подведены итоги опроса, в котором мэрия поинтересовалась у горожан, какие реки и пруды необходимо привести в порядок в первую очередь.
Участие в голосовании приняли почти четыре тысячи человек. 47,4 процентов респондентов хотят в первую очередь избавить от мусора Везелку, 34,9% процентов - Северский Донец, 18,6 процентов - Гостенку.
- Пожелания горожан лягут в основу работы по расчистке водных объектов в следующем году, - информирует пресс-служба городской администрации.