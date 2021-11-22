Версия следствия - староосколец расправился с сожительницей, а затем ударил себя ножом в грудь и вызвал полицию

Преступление произошло в минувшую субботу, 20 ноября, в одной из квартир микрорайона Интернациональный города Старого Оскола. По версии следствия, у 34-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы произошла ссора. Конфликт возник во время употребления спиртных напитков. Нетрезвый мужчина схватил нож и не меньше шести раз ударил подругу в грудь и по рукам. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия. Поняв, что она не подает признаков жизни, злоумышленник ударил и себя ножом в грудь, после чего обратился в полицию.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что в отношении оскольчанина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый сейчас находится в больнице. После выздоровления следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать об аресте. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.