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Общество22 ноября 2021 11:43

Почти 250 белгородских детей-сирот до конца 2021 года получат квартиры

Основной этап сдачи жилья запланирован в декабре
Алексей СЕРГУНИН
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На еженедельном оперативном совещании в областном правительстве начальник департамента строительства Владимир Базаров сообщил, что в шести муниципалитетах региона полностью закончили сдачу жилья.

Также в декабре завершатся работы в 96 квартирах, после чего начнется процедура передачи в собственность. Иногда на стадии оформления документов возникают осложнения. В таких случаях главы муниципалитетов оперативно помогают решить вопрос. Главное - физически все стройки будут закончены в соответствии с графиком.

- Динамики за последнюю неделю нет, всего три помещения - это, конечно, мало, - отметил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. - Но в любом случае, до конца года мы все объемы должны выполнить.