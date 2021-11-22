В Белгородской области энергетики завершают подключение к сетям нового спорткомплекса

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершают технологическое присоединение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в поселке Майский Белгородского района.

Потребляемая мощность спортивного объекта составит 1091,3 кВт. На трех этажах будут оборудованы универсальный спортзал, хореографический и тренажерный залы. Заниматься спортом здесь смогут не менее 12 тысяч человек.

Для подключения ФОКа к сетям энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, проложили 600 м кабельных линий 10 кВ и заменили трансформаторы тока в питающем РП 10 кВ Майская. До конца года объект подключат к централизованному электроснабжению.

В общей сложности по итогам 9 месяцев Белгородэнерго присоединило к сетям 5134 новых потребителей (физических и юридических лиц), в том числе свыше 30 социальных объектов. Общая мощность исполненных договоров технологического присоединения составила 96,6 МВт. До конца года запрашиваемой мощностью будет обеспечен еще ряд крупных и значимых для региона предприятий, госучреждений, объектов социальной сферы и жилищного строительства.

- Энергетики выполнили взятые на себя обязательства по срокам, качеству и надежности электроснабжения этого социально значимого объекта, – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – ФОК будет подключен по первой и второй категориям надежности с возможностью автоматического включения резерва мощности и бесперебойного питания устройств управления и средств вычислительной техники. С его открытием жить в поселке будет еще комфортней.