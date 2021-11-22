Губернатор доволен сроками выполнения работ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Под Белгородом начали собирать металлоконструкции инфекционного центра. На некоторых «лепестках» будущего здания уже к субботе, 27 ноября, возведут каркасы. Сегодня на заводе «Белпанель» начинается производство панелей. Строители для их сборки уже прибыли на стройплощадку.

Начальник департамента по строительству Владимир Базаров сообщил, что вода и газ уже проведены, электричество протянули до Яковлевского района. Дорожные сети тоже в процессе. Из-за нестабильных погодных условий сейчас очень важно сделать подъездные дороги к лепесткам. После этого можно будет начать их обвязку. Также, для экспертизы уже подготовлены сметы по земле и бетону.

- Отлично, что все идет по плану, - отреагировал глава региона Вячеслав Гладков во время очередной рабочей планерки. - Уже сейчас надо найти хорошего архитектора и продумать качественное благоустройство территории, отвод воды. Обязательно надо отсечь трассу.