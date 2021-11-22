Благодаря аресту «Жигулей» белгородец вспомнил про дочь

Приставы быстро вылечили память должника. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

После официально разрыва отношений с супругой суд обязал жителя Староосколького района перечислять четверть всех видов заработка или иного дохода на содержание 9-летней дочери.

Но мужчина напрочь забыл про своего ребенка, и вспомнил лишь после того, как приставы арестовали принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-21074».

Дабы не лишиться транспортного средства, забывчивый отец погасил всю задолженность в размере 66 тысяч рублей, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.