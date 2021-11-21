Еще 345 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 3522-х госпитализированных 104 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще восемь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1942 и 1964 годов рождения, две жительницы Губкинского городского округа 1938 и 1942 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения, жительница Волоконовского района 1937 года рождения. Все шестеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - две жительницы Белгорода 1946 и 1952 годов рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 345 пациентов заболели, а выздоровели – 36.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 69751 человек, выздоровели – 57374, умерли – 1446.

Сейчас из 3522-х госпитализированных 104 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28701 белгородец - на самоизоляции, 22271 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 202554 - сняты с самоизоляции.