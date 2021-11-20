Еще 12 жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 69406 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1938 и 1939 годов рождения, два жителя Белгородского района 1937 и 1956 годов рождения, житель Белгорода 1938 года рождения, жительница Грайворонского городского округа 1942 года рождения. Все шестеро проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - два жителя Губкинского городского округа 1953 и 1963 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1951 года рождения, житель Новооскольского городского округа 1958 года рождения и житель Волоконовского района 1957 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице. Еще одна жительница Борисовского района 1961 года рождения проходила лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 346 пациентов заболели, а выздоровели – 337.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 69406 человек, выздоровели – 57338, умерли – 1438.

Сейчас из 3430-ти госпитализированных 110 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28709 белгородцев - на самоизоляции, 22205 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 201179 - сняты с самоизоляции.