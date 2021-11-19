Второй этап первенства России белгородский «Салют» начнет с третьего места

Турнирную таблицу новой подгруппы 3 «А» возглавляет московская «Родина», второе место у саратовского «Сокола», третье – у «Салюта». Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

Текущий розыгрыш первенства ПФЛ проводится по новой схеме в два этапа. Борьбу за медали и право выхода в ФНЛ продолжат по шесть лучших команд из двух подгрупп третьей группы.

По итогам осенней части сезона сохранятся турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи) только в матчах между командами первой шестерки каждой из подгрупп.

Турнирную таблицу новой подгруппы 3 «А» возглавляет московская «Родина», второе место у саратовского «Сокола», третье – у «Салюта». Позади белгородцев осталось брянское «Динамо», опередившее наших парней осенью, а отрыв саратовцев сократился до двух очков.

Второй этап стартует 2 апреля, а завершится 10 июня. Соревнования пройдут в два круга, но команды будут играть только с представителями другой подгруппы. «Салют» дважды сыграет с московскими «Родиной» и «Строгино», «Саранском», хабаровским «СКА-2», «Химками-М» и домодедовским «Пересветом».