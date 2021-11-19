Бесплатную помощь, в том числе по телефону, оказывали социальные педагоги учебных заведений и инспекторы полиции. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде отметили всероссийский день правовой помощи детям. В школах организовали пункты консультации. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Бесплатную помощь, в том числе по телефону, оказывали социальные педагоги учебных заведений и инспекторы полиции.

Также в рамках всероссийской акции правовое консультирование проводили специалисты отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения на ул. Королева, д.6.

С начала года в рамках проекта «Имею право» юридическую помощь здесь получили более полсотни человек. Телефон службы: +7 (4722) 52 35 65. Общероссийский детский телефон доверия: 8–800–2000–122.