В преддверии Нового года старооскольские оперативники не пустили в оборот 3 тонны немаркированного алкоголя

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Старому Осколу изъяли, по предварительным данным, около трех тонн немаркированной алкогольной продукции. По версии следствия, семейная пара – 55-летний мужчина и 38-летняя женщина - хранили ее с целью сбыта. Алкоголь различных наименований полицейские обнаружили на территории домовладения подозреваемых и в гаражах. Его общая стоимость оценивается в сумму свыше миллиона рублей.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- В результате проведенной пищевой экспертизы части изъятой продукции, эксперты установили, что в отдельных ее образцах занижен процент крепости, что не соответствует ГОСТу, - сообщает пресс-служба УМВД региона.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.