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Общество19 ноября 2021 11:11

Чтобы не лишиться «КамАЗа», житель Белгорода оплатил все долги

Приставы умело нашли болевую точку у забывчивого земляка
Алексей СЕРГУНИН
Приставы наложили на транспортное средство арест, а должнику сообщили, что продадут грузовик, если он не расплатится по всем счетам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Приставы наложили на транспортное средство арест, а должнику сообщили, что продадут грузовик, если он не расплатится по всем счетам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Шебекинского района накопил долги по налоговым, кредитным и коммунальным платежам в размере 73-х тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что мужчине принадлежит автомобиль «КамАЗ». Тогда они наложили на транспортное средство арест, а должнику сообщили, что продадут грузовик, если он не расплатится по всем счетам. На все про все предоставили десять дней.

- Такой подход принес плоды: мужчина оперативно погасил всю задолженность, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.