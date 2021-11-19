Чтобы не лишиться «КамАЗа», житель Белгорода оплатил все долги

Приставы наложили на транспортное средство арест, а должнику сообщили, что продадут грузовик, если он не расплатится по всем счетам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Шебекинского района накопил долги по налоговым, кредитным и коммунальным платежам в размере 73-х тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что мужчине принадлежит автомобиль «КамАЗ». Тогда они наложили на транспортное средство арест, а должнику сообщили, что продадут грузовик, если он не расплатится по всем счетам. На все про все предоставили десять дней.

- Такой подход принес плоды: мужчина оперативно погасил всю задолженность, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.