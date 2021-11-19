В Белгородской области завершили уборку сахарной свеклы

На переработку перевезли почти 1,7 миллиона тонн собранных корнеплодов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Уборочная кампания в Белгородской области практически завершена, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наши аграрии накопали более двух миллионов тонн корнеплодов с урожайностью 426 центнеров с гектара, это на 68 ц/га выше прошлогодних показателей. На переработку перевезли почти 1,7 миллиона тонн собранных корнеплодов.

Уборочная кампания завершится по окончании обмолота кукурузы. Не убрано пока четыре процента посевов. Уже собрано 870 тысяч тонн зерна кукурузы при урожайности 67,4 ц/га.

С учетом этого валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на текущую дату составляет три миллиона 172 тысячи тонн при урожайности 47,7 ц/га.