Свыше 69 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 3425-ти госпитализированных 117 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще девять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это три жительницы Старооскольского городского округа 1940, 1945 и 1946 годов рождения, житель Губкинского городского округа 1931 года рождения, житель Новооскольского городского округа 1960 года рождения. Все пять пациентов проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - две жительницы Белгорода 1938 и 1955 годов рождения и две жительницы Белгородского района 1937 и 1948 годов рождения. Все четверо проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 343 пациента заболели, а выздоровели – 330.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 69060 человек, выздоровел – 57001, умерли – 1426.

Сейчас из 3425-ти госпитализированных 117 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28698 белгородцев - на самоизоляции, 22103 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 199881 - снят с самоизоляции.