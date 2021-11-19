Белгородские кикбоксеры завоевали восемь медалей на первенстве Европы

Это были первые международные соревнования для молодежных сборных с наступления пандемии коронавируса. Фото пресс-службы Федерации кикбоксинга России.

В черногорской Будве финишировало первенство Европы по кикбоксингу, в котором приняли участие свыше 1400 спортсменов из 39-ти стран.

В активе белгородцев восемь наград, шесть из которых – золотые.

Лучшими в Старом свете стали Кирилл Никитин, Дмитрий Сечин, Карина Дрокина и Мария Назина.

Карина с Машей выступали в дисциплине «сольные композиции». Кирилл с Димой - в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком».

Серебряными призерами стали Арина Кирик (К1) и Валерия Косинова («сольные композиции»).

- Это были первые международные соревнования для молодежных сборных с наступления пандемии коронавируса, - информирует пресс-служба Федерации кикбоксинга России.