В Белгородской области автомобиль сбил 17-летнего юношу на тротуаре

В четверг, 18 ноября, около трех часов дня на улице Степана Разина города Алексеевки 26-летний водитель автомобиля «Киа Сид», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу «Ниссану» под управлением 60-летнего водителя. В результате произошло столкновение. От удара «Ниссан» выехал на тротуар, где сбил 17-летнего юношу. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что 60-летний водитель и пешеход получили травмы.

Еще один человек пострадал под колесами автомобиля в Шебекино. ДТП произошло в половине шестого вечера на улице Московская. По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Гранты» сбил на нерегулируемом переходе 24-летнего парня. Пешеход получил травмы.

В тот же день в Ровеньском районе около шести вечера 35-летний водитель «семерки» на 143 километре автодороги «Новый Оскол – Валуйки - Ровеньки» наехал на 34-летнего мужчину, который, по предварительной информации, двигался по проезжей части автодороги в попутном направлении. Пешеход пострадал.