В Белгородской области к новогодним праздникам пополнят запасы медицинского кислорода

Глава региона Вячеслав Гладков и начальник департамента экономразвития Дмитрий Гладский обсудили во время рабочей встречи обеспечение медицинских учреждений кислородом. По данным властей, в августе потребность в нем составляла 23-24 тонны в сутки. Осенью объемы выросли. В пиковые периоды доходило до 55 тонн. Сейчас требуется 44 тонны кислорода в день. Запасы регулярно пополняются.

- Ситуация стабилизировалась. Мы уверено говорим о возможности обеспечения кислородом до начала декабря, - отметил Дмитрий Гладский.

Кроме того, в регионе работают над тем, чтобы уменьшить зависимость от привозного кислорода. Планируется приобрести пять мощных установок по его производству. Их общая производительность - две тонны в сутки. Это позволит сократить объем потребления жидкого кислорода из внешних источников на 10 тонн в сутки. Плюс для области приобретут 628 концентраторов – устройств, которые «выжимают» кислород из окружающего воздуха и подают больному. Каждый из них производит в минуту до 10 литров. По словам начальника департамента экономразвития, 332 концентратора уже поставлены. Еще 296 ожидаются в ближайшее время.

Глава региона поручил к новогодним праздникам организовать максимальный запас кислорода в медицинских учреждениях.

- Надо быть готовым к любым ситуациям, - сказал Вячеслав Гладков.