В Белгороде велолыжероллерную трассу замело снегом, пока искусственным

Обновленная велолыжероллерная трасса «Олимпия» в Белгороде готовится к открытию. Оно запланировано на следующую неделю. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила мэрия.

Трассу уже замело снегом, правда, пока искусственным. Администрация показала, как работают установки, которые гарантируют лыжникам зиму.

Велолыжероллерная трасса раньше являлась частной собственностью, но с сентября этого года стала государственным объектом. Сообщалось, что на ее реконструкцию потратят 65,5 миллионов рублей, здесь появятся современные треки для всех категорий спортсменов - от любителей до профессионалов, и лыжный инвентарь для разновозрастных посетителей. Стартует ли в регионе лыжный сезон в середине ноября, во многом зависит от погоды и морозов.