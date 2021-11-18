18-летнюю белгородку подозревают в краже самоката из проката

В полицию Белгорода обратились представители организации, предоставляющей услуги проката и аренды товаров для отдыха и спорта. Они сообщили о пропаже самоката стоимостью около 46 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя девушка.

По предварительным данным, во время ночной прогулки по улицам города она обратила внимание на станцию проката самокатов. Посторонних поблизости не было. Воспользовавшись ситуацией, предприимчивая белгородка вытащила из самоката GPS-трекер, чтобы его нельзя было отследить, а само средство передвижения забрала домой. Однако находчивость подозреваемой не помешала правоохранителям вычислить ее. Полицейские также выяснили, что самокат девушка продала за 15 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.