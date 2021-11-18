В городе Валуйки Белгородской области застрелили 45-летнего мужчину

На днях в городе Валуйки возле подъезда многоквартирного дома на улице Пархоменко обнаружили тело мужчины с пулевым ранением. Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 45-летний местный житель. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство.

В ведомстве сообщили, что личность предполагаемого злоумышленника удалось установить по горячим следам. Им оказался 48-летний мужчина.

По предварительным данным, погибший около часа ночи 17 ноября пришел на улицу Пархоменко к знакомому, но тот его в квартиру не пустил. Гость стал громко ругаться и стучаться в соседнюю квартиру. Из нее вышли двое мужчин. В ходе завязавшегося конфликта один из них трижды выстрелил с близкого расстояния в незваного гостя, повредив ему легкое. После этого стрелявший вернулся в квартиру друга, где они продолжили застолье. Раненый скончался на месте происшествия. Шум и хлопки услышали жильцы соседнего дома, которые и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что фигурант задержан. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

- По делу допрошены свидетели совершенного преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, проведены иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - прокомментировали в СУ СК России по Белгородской области.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.