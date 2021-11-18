В пятницу в Белгородской области ожидается снег с дождем

На дорогах ожидается гололедица. фото: Артем Гребеник.

В пятницу, 19 ноября, в Белгородской области будет облачная погода с прояснениями. Ночью и днем ожидаются осадки: и снег, и дождь. Это может привести к образованию на дорогах гололедицы. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью в регионе обещают 3-8 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. В Белгороде ночью будет минус 3-5 градусов. Днем плюс 1-3 градуса.

В такую погоду следует быть особенно внимательными за рулем. Сотрудники ГИБДД и спасатели просят автомобилистов не спешить и не совершать резких маневров. Выбирайте безопасную скорость, держите дистанцию и соблюдайте боковой интервал. Помните, что под лужами могут скрываться неровности дорожного покрытия. Не забывайте снижать скорость у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Пешеходам следует не забывать смотреть по сторонам, а в темное время суток использовать световозвращатели, которые позволят стать заметным на дороге. Рекомендуется также отдать предпочтение удобной обуви с нескользкой подошвой.