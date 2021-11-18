На Белгородчине появятся туристические веломаршруты и экскурсионные поезда

Летом 2021 года на Белгородчине по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова создали отдельное Управление по туризму. Недавно в правительстве области обсудили реализацию программы по развитию этой отрасли.

По данным властей, рекордным по количеству туристов для региона был 2019 год. Тогда Белгородскую область посетили больше 337 тысяч человек. Объем оказанных платных услуг превысил 3,4 миллиарда рублей. А зрителями региональных мероприятий стали 800 тысяч человек. Правда, с началом пандемии туристический поток существенно снизился.

В 2022 год планируется расширить работу исторического парка «Белгородская черта», а к музею-заповеднику «Прохоровское поле» запустить экскурсионные поезда из других регионов. Продолжит развиваться событийный и сельский туризм. Тринадцать предприятий будут оказывать услуги промышленного туризма. Появятся также пилотные веломаршруты «Белгород - Маслова Пристань - Шебекино», «Белгород - Белгородская черта - Томаровка» и «Белгород - Борисовка - Колотиловка». Для удобства навигации жителям и гостям региона предложат использовать мобильное приложение «Туристический регион», где соберут интересные места и события. Губернатор также предложил стимулировать сельских жителей к предоставлению туристических услуг.

- В некоторых странах это дает отличные результаты, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Следующее обсуждение планов по развитию туризма пройдет через неделю с участием предпринимателей, работающих в этой сфере.