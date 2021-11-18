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Происшествия18 ноября 2021 10:21

Белгородец спровоцировал смертельное ДТП в Воронежской области

Погиб 40-летний курянин
Алексей СЕРГУНИН
фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера примерно в 20:30 в Хохольском районе на 191 километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» водитель автомобиля «Мерседес Бенц», 36-летний житель Белгородской области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада-210540» под управлением 40-летнего жителя Курской области.

- В результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир - 42-летний житель Воронежской области - с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.