В Белгородской области досрочно выйдут из декретного отпуска 48 врачей

Белгородским врачам, которые согласятся досрочно выйти из отпуска, назначат стимулирующие выплаты в размере 35 тысяч рублей. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, они распространяются на специалистов первичного звена здравоохранения и амбулаторной помощи. Там кадровый вопрос стоит наиболее остро. Это участковые терапевты, врачи общей практики, педиатры и узкие специалисты в поликлиниках.

Как сообщил губернатор на своей странице в соцсети, поучаствовать в программе согласились на сегодняшний день 48 человек. Свыше половины из них уже приступили к работе. Большая часть докторов, согласившихся досрочно выйти из декретных отпусков, работают в сельской местности. Вячеслав Гладков отметил, что реализация программы продолжается, и медики еще могут принять в ней участие.