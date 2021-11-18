Двадцатилетнему белгородцу грозит уголовное наказание за уклонение от военной службы

Фигурантом уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы стал 20-летний житель Белгородского района. По версии следствия, в конце сентября парень получил повестку о необходимости явиться в военкомат 4 октября. Однако требование он проигнорировал. 7 октября ему снова вручили повестку. Молодой человек в итоге убежал из дома и военный комиссариат так и не прибыл. При этом он признан годным к прохождению службы.

- За совершение данного преступления предусмотрены различные виды наказания, в том числе до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области.

В ведомстве также отметили, что после погашения судимости уклонист вновь подлежит призыву.