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Общество18 ноября 2021 6:14

Двадцатилетнему белгородцу грозит уголовное наказание за уклонение от военной службы

По данным следствия, парень дважды проигнорировал повести от военкомата
Анастасия Лемешко

Фигурантом уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы стал 20-летний житель Белгородского района. По версии следствия, в конце сентября парень получил повестку о необходимости явиться в военкомат 4 октября. Однако требование он проигнорировал. 7 октября ему снова вручили повестку. Молодой человек в итоге убежал из дома и военный комиссариат так и не прибыл. При этом он признан годным к прохождению службы.

- За совершение данного преступления предусмотрены различные виды наказания, в том числе до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области.

В ведомстве также отметили, что после погашения судимости уклонист вновь подлежит призыву.