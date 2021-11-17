В 2022 году ремонт ждет 24 белгородских общежития

В Белгородской области в 2022 году планируют отремонтировать 24 общежития. Этот вопрос на рабочей встрече обсуждали глава региона Вячеслав Гладков и его заместитель по ЖКХ Константин Полежаев.

По данным властей, в шестнадцати муниципалитетах из 230 общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, 58 нуждаются в реконструкции. Часть из них приведут в порядок уже в следующем году. На это потратят почти миллиард рублей. Деньги пойдут на ремонт крыш в 24-х зданиях, утепление фасадов, оборудование инженерных коммуникаций и мест общего пользования.

- Мы начинаем с тех общежитий, которые имеют большую значимость для людей и находятся в плачевном состоянии. Объектов не так много. Мне нужен контроль за качеством подготовки документации. Кроме того, надо рассмотреть возможность сокращения затрат на работах, но без потери качества. Надо определиться с их видами до середины декабря, - отметил Вячеслав Гладков.

В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации. С декабря начнутся торги. Договоры с подрядчиками планируют заключить в январе. Срок сдачи объектов запланирован на 1 ноября 2022 года.