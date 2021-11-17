Двух парней подозревают в попытке украсть двигатель из неработающей водонапорной станции

В Белгороде сотрудники уголовного розыска предотвратили кражу электродвигателя из неработающей водонапорной станции. По предварительным данным, двое парней в возрасте 20-ти и 22-х лет успели его вытащить. Когда молодые люди грузили свою добычу в машину, неожиданно для них нагрянула полиция.

Стоимость двигателя оценивают в сумму около 55 000 рублей. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемым инкриминируется покушение на кражу.