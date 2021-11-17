18 ноября в Белгородской области будет ветрено и морозно

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 ноября на территории региона будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью шести до 11-ти градусов мороза, днем – от минус одного до плюс четырех градусов.

В Белгороде ночью от минус шести до минус восьми градусов, днем – от одного до трех градусов выше ноля.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительного оборудования и электробытовых приборов.

Будьте осторожны при использовании обогревателей и отопительных котлов, соблюдайте правила эксплуатации. Не перегружайте внутридомовую сеть большим количеством электрических приборов, следите за показателями давления при использовании газовых котлов. Не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями, держите вытяжку приоткрытой.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.