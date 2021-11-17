В Белгородской области пожарные спасли двух котят

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Утром 17 ноября за помощью к спасателям обратилась жительница поселка Ракитное. Она сообщила, что в канализационном колодце жалобно мяукает котенок. Поскольку в этот момент людям не требовалась помощь, пожарные отправились выручать четвероногого из беды. Спасатели опустились в колодец и достали дрожащего малыша. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области сообщили, что он остался целым и невредимым.

За день до этого спасатели выручили пушистого хулигана в Яковлевском городском округе. Кот забрался на высокое дерево в центральном парке поселка Гостищево и не смог самостоятельно спуститься вниз. Попытки хозяйки приманить его чем-нибудь вкусным не принесли результата. Спасатели с помощью лестницы поднялись вверх и сняли испуганное животное. Кота передали в руки благодарной хозяйки.