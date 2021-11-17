Минувшей ночью на Белгородчине горел магазин

Всего за минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров, два из которых – ландшафтные. Фото ГУ МЧС России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня в 4:14 в селе Иващенково Алексеевского городского округа произошел пожар в здании магазина. Огонь повредил торговый зал на площади 15 квадратных метров.

Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электросети. Возгорание ликвидировали в 4:57. В тушении принимали участие дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 58, № 16, добровольная пожарная дружина Иващенковской территориальной администрации.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров, два из которых – ландшафтные. К счастью, обошлось без пострадавших.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».