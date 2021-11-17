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Общество17 ноября 2021 9:09

На новогодние подарки белгородским детям потратят свыше 150 млн рублей

Одинаковые наборы сладостей получат более 143 тысяч мальчишек и девчонок
Алексей СЕРГУНИН
Подарочную кампанию этого года полностью профинансируют из бюджета области.

Подарочную кампанию этого года полностью профинансируют из бюджета области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одинаковые наборы сладостей к Новому году стоимостью 998 рублей каждый получат более 143 тысяч белгородских детей.

- В этом году мы выделили из областного бюджета 150 миллионов рублей, и 143 тысячи самых маленьких жителей региона, наши дети: воспитанники детских садов, государственных и частных, учащиеся начальной школы (с 1 по 4 класс), получат бесплатные новогодние подарки, – сообщил сегодня губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, новогодние подарки на губернаторской елке вручат и школьникам, достигшим особых успехов в спорте, науке, общественной жизни – победителям региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований. Стоимость каждого подарка составит 2000 рублей. Закупят сладости и для праздничных мероприятий, которые организует областной дворец детского творчества для воспитанников учреждений дополнительного образования региона. Здесь детям вручат вкусные подарки на 770 рублей.

- Сейчас мы организуем закупки и передадим сладости в муниципалитеты и подведомственные организации, – пояснила заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления ресурсного обеспечения Людмила Алексеева.

Отметим также, что подарочную кампанию этого года полностью профинансируют из бюджета области. А уже с 2022 года районы и городские округа подключат к проекту и свои средства.